Главы российских регионов выступили за введение налоговых льгот для бизнеса

ТАСС, 7 июня. Развитию бизнеса в России будет способствовать активный диалог с предпринимателями, введение налоговых льгот в регионах, создание прозрачной системы взаимодействия с властью. Такое мнение выразили главы российских регионов, комментируя результаты национального рейтинга инвестиционного климата по итогам 2018 года, подготовленного Агентством стратегических инициатив (АСИ).

На площадке ПМЭФ "Презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации" была представлена актуальная версия рейтинга. Его лидерами стали Москва, Татарстан и Тюменская область.

Федеральная поддержка и привлечение бизнеса

Губернатор Калужской области (4 место в рейтинге) Анатолий Артамонов, сообщил, что высокий результат был достигнут благодаря значительным изменениям в работе с бизнесом. В частности, власти наладили взаимодействие с Торгово-промышленной палатой региона и федеральными властями. Федеральные субсидии, по его словам, играют важную роль в стимуляции предпринимательской деятельности.

"Мы намерены в еще большей степени вести работу с федеральными органами власти. Руководители органов федеральной власти должны понимать, что от них зависит очень многое. Их больше чем нас - муниципалов, и они имеют очень большие полномочия для развития малого и среднего бизнеса", - сказал Артамонов.

Важность федеральной поддержки отметил глава региона-лидера по нефинансовым мерам поддержки малого предпринимательства - губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. По его словам, с этой целью в регионе был создан центр, в котором можно получить наиболее полную информацию о существующих мерах государственной поддержки и получить их.

Это мнение поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который подчеркнул, что его регион смог подняться на 24 позиции благодаря диалогу с бизнесом. Азаров добавил, что он лично провел множество встреч с предпринимателями. Все они закончились выдачей поручений чиновникам, реализация которых контролировалась лично губернатором. "Кроме того, мы провели большую работу по внедрению целевых моделей упрощения процедуры ведения бизнеса. Два года назад мы были на 85 месте в рейтинге. И, чтобы двигаться вперед, нам нужно было бежать в два раза быстрее других регионов. Эти усилия стали приносить плоды. За прошлый год у нас рост внебюджетных инвестиций - 5,9%", - сказал Азаров.

Налоговые льготы

В некоторых регионах, например, в Ивановской области, ввели особые налоговые льготы. Например, двухлетнее освобождение от налогов для предпринимателей социальной, производственной и научной сфер.

Также за прошедшее время в ряде регионов была принята льгота для предпринимателей, имеющих более 25% нематериальных активов - патентов, разработок. Одним из первых подобных регионов стала Новгородская область, которая поднялась на 15 позиций в рейтинге и стали одними из лидеров рейтинга по показателю роста. Кроме того, по словам губернатора Андрея Никитина, в Новгородской области были поставлены задачи по сокращению сроков реализующихся проектов и упрощено инвестиционное законодательство.

Личная ответственность чиновников

В нескольких регионах практикуется система ответственности чиновников администрации за конкретный проект. Глава Тульской области Алексей Дюмин сообщил, что в данный момент каждый проект в регионе контролируется в ежедневном режиме. Проекты подвержены системе маркировки, и в случае появления внештатных ситуаций губернатор готов подключаться и помогать решить проблемы.

Схожую схему ввели в Республике Крым. По словам главы республики Сергея Аксенова, отчасти это объясняется тем, что в регионе пока многое делается в ручном режиме, однако, по его словам, благодаря доступности лучших практик других регионов, Крым смог подняться на 16 позиций в рейтинге.

Как и во многих регионах, в Крыму открыли фонд поддержки бизнеса "Дом предпринимателя", куда уже в 2019 году поступило больше обращений, чем по итогам 2018 года. Эффективность подобных центров отмечали также губернаторы Ярославской (Дмитрий Миронов) и Калужской (Анатолий Артамонов) областей, а также глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Якутия в целом, показала наибольший рост в рейтинге, переместившись за год с 52 на 22 место. "Это результат того, что мы провозгласили политику полной прозрачности", - сказал Николаев.

По его словам, важным фактором достижения результата стало снижение давления на бизнес. На 46% снизилось количество внеплановых проверок в Якутии в 2018 году в сравнении с 2017 годом. Кроме того, в республике повысилось доверие к бизнесу, который теперь принимает участие в разработке нормативно-правовых актов. Около 35% предложений бизнеса было принято. Пока такая практика распространена лишь в крупных городах, но власти республики планируют организовать включение в разработку данных документов во всех муниципалитетах республики.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.