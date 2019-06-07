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ПМЭФ-2019

Путин поручил представить план по переходу на цифровые модели работы

По словам президента, этот вопрос уже неоднократно обсуждался

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить план действий по переходу на цифровые модели работы, чтобы ускорить принятие решений.

"И в целом нам необходимо в самые сжатые сроки обеспечить трансформацию системы государственного управления на основе цифровых технологий. Таким образом, кардинально повысить эффективность всех уровней управления власти, скорость и качество принятия решений", - сказал он, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В связи с этим Путин обратился к правительству совместно с руководителями регионов представить конкретный план действий на этот счет. Вопрос уже неоднократно обсуждался, напомнил он.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПМЭФ-2019
Онлайн
Петербургский международный экономический форум - 2019. День второй
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