Путин поручил представить план по переходу на цифровые модели работы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить план действий по переходу на цифровые модели работы, чтобы ускорить принятие решений.

"И в целом нам необходимо в самые сжатые сроки обеспечить трансформацию системы государственного управления на основе цифровых технологий. Таким образом, кардинально повысить эффективность всех уровней управления власти, скорость и качество принятия решений", - сказал он, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В связи с этим Путин обратился к правительству совместно с руководителями регионов представить конкретный план действий на этот счет. Вопрос уже неоднократно обсуждался, напомнил он.