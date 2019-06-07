Путин заявил, что Россия опережает развитые страны по качеству сервисов для бизнеса

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Россия опережает развитые страны по качеству ряда сервисов для бизнеса и административных процедур. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"По целому ряду сервисов для бизнеса, по качеству наиболее востребованных административных процедур мы сравнялись, а в некоторых случаях опережаем страны с сильными и давними предпринимательскими традициями", - сообщил Путин.

Президент РФ также подчеркнул, что в последнее время растет "здоровое соперничество" регионов за инвестиции и проекты, а также отметил значительный рост эффективности управленческих команд.

Одним из наиболее популярных сервисов для бизнеса в России является портал "Бизнес-навигатор МСП". Он работает с 9 сентября 2016 года и призван упростить процесс открытия нового бизнеса. Ресурс охватывает 172 крупных города, 90 видов бизнеса в сферах городского сервиса, содержит более 300 примерных бизнес-планов. Число зарегистрированных пользователей портала составляет 1,8 млн.