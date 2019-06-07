Путин заявил, что проект "Россия - страна возможностей" будет развиваться

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Российские власти намерены развивать проект "Россия - страна возможностей", заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

"Особо подчеркну, мы сформировали целую платформу "Россия - страна возможностей", направленную на личностный и профессиональный рост", - отметил он. "Обязательно будем развивать эту систему, делать ее более эффективной и прозрачной, потому что чем больше смелых и талантливых людей будет приходить в бизнес и науку, госуправление и социальную сферу, тем успешнее мы сможем решать задачи развития. Тем выше будет и глобальная конкурентоспособность нашей страны", - подчеркнул Путин.

По его словам, подобный кадровый проект по своему масштабу не имеет аналогов, только в 2018-2019 годах он охватил свыше 1,6 млн человек.

Президент напомнил, что в августе в Казани пройдет чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills, в рамках которого впервые по инициативе России состоятся соревнования по компетенциям будущего. Среди них Путин назвал машинное обучение, большие данные, технологии композитов, квантовые технологии. "Я желаю нашей команде и всем участникам успехов", - сказал он.