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ПМЭФ-2019

Путин предложил бизнесу партнерство с государством в развитии технологий

По словам президента, Россия обладает серьезными кадровыми научными ресурсами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил наладить партнерство крупных компаний с государством в развитии сквозных научно-технологических направлений.

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума глава государства отметил, что Россия обладает серьезными кадровыми научными ресурсами. "В этой связи предлагаю нашим компаниям с государственным участием, а также ведущим российским частным компаниям стать головными партнерами государства в развитии сквозных научно-технологических направлений", - призвал Путин.

Такими направлениями может быть искусственный интеллект, новые материалы, геномные технологии для медицины, сельского хозяйства и промышленности, а также портативные источники энергии, технологии ее передачи и хранения. Результатом такого партнерства должны стать выпуск и продвижение прорывных успешных продуктов и услуг как на внутреннем, так и на внешних рынках, отметил российский лидер. Путин призвал включиться в работу компании ТЭК - "Газпром", "Россети", "Транснефть".

Государству такое сотрудничество даст возможность формировать мощный суверенный технологический задел, а для компаний это откроет возможность шагнуть в новую технологическую эпоху, убежден президент. "Поручаю правительству организовать эту работу",- распорядился глава государства.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПМЭФ-2019
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