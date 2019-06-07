Премьер Армении считает развитие технологий, инноваций и образования приоритетами развития

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал приоритетами развития страны высокие технологии, инновационную экономику и образование. Об этом он заявил в пятницу во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Будущее Армении мы видим в развитии инновационной экономики, которая не имеет альтернативы. Приоритетным для нас является технологический сектор. Образование в этом плане приобретает для нас особое значение. Армения унаследовала от советских времен хорошую школу физики и математики, и сегодня мы делаем все возможное для консолидации и использования этого потенциала", - отметил глава армянского кабмина.

По словам Пашиняна, "за последние семь лет сектор информационных технологий вырос в Армении в пять раз". "Он стал одним из локомотивов экономического роста страны и ее самой перспективной отраслью. Образование и инновации, установление верховенства закона и эффективное управление - вот где мы видим наше потенциальное преимущество, которое позволит полноценно использовать наши ресурсы и добиться устойчивого развития", - заявил премьер республики.

В конце выступления Пашинян призвал международный бизнес инвестировать в экономику Армении, "стать богаче и сделать более богатой Армению".

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.