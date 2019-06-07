В Краснодарском крае планируют построить сеть из 60 автозаправочных станций к 2024 году

КРАСНОДАР, 7 июня. /ТАСС/. Строительство сети из 60 автозаправочных станций стоимостью 10 млрд рублей планируется в Краснодарском крае в период с 2019 по 2023 годы. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"В Краснодарском крае построят сеть автозаправочных станций. Соглашения о намерениях было подписано сегодня между администрацией региона и ООО ПКФ "Магистраль". Проект предполагает строительство в муниципальных образованиях края 60 автозаправочных станций, в том числе с организацией придорожного сервиса. Период реализации проекта - 2019-2023 годы, объем инвестиций составит 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Предполагается, что строительство сети АЗС даст позволит создать в крае 7 тыс. рабочих мест. Как отмечается, Краснодарский край - регион с развитой логистической системой, обширной сетью автомобильных дорог.

"Ежегодно миллионы автотуристов приезжают отдыхать в наш регион, а также транзитом следуют в Крым. Важнейшее значение имеет качество сервиса, в том числе на автозаправочных станциях. Поэтому реализация проекта по строительству современных станций, безусловно, важна для региона", - цитирует пресс-служба вице-губернатора края Василия Швеца.