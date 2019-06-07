"Интер РАО" готова строить ТЭС на базе отечественных турбин при поддержке правительства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Генерирующая компания "Интер РАО" готова самостоятельно или с партнерами принимать участие в строительстве ТЭС на базе отечественных газовых турбин при получении определенной поддержки правительства РФ. Об этом сообщил журналистам глава компании Борис Ковальчук в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Механизм, в рамках которого это будет делаться, пока не разработан, он только находится в стадии обсуждения. Для этого понадобится изменить действующий механизм, скорее всего, КОМНГО (конкурсный отбор мощности новых генерирующих объектов - прим. ТАСС) и принять решение правительственной комиссии. Поэтому в рамках этого обсуждения мы готовы совместно или раздельно поучаствовать в реализации этого проекта, поскольку он имеет ДПМ-доходность (возвратность инвестиций с гарантированной доходностью - прим. ТАСС)", - сказал он.

Итоговое решение по этому вопросу будет принято компанией после принятия соответствующих решений на правительственном уровне. Строительство ТЭС с использованием экспериментальных турбин "Интер РАО" считает возможным в нескольких центральных регионах РФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.