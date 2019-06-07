"Русснефть" урегулировала претензии налоговых органов на 2,3 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Налоговые претензии на 2,3 млрд рублей, выдвинутые "Русснефти", которая входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева, урегулированы. Об этом журналистам сказал глава компании Евгений Толочек.

"Никаких претензий со стороны налоговых органов к компании "Русснефть" сейчас нет. Мы все урегулировали", - сообщил он на Петербургском международном экономическом форуме.

В конце марта старший вице-президент компании по экономике и финансам Ольга Прозоровская сообщила журналистам, что "Русснефть" планирует полностью погасить доначисленную задолженность по налогам на 2,3 млрд рублей до мая (700 млн было погашено в феврале). По ее словам, доначисление в основном касается налога на прибыль в связи с "нестандартной операцией прощения долга материнской компании". Меньшая часть претензий - около 110 млн рублей - была связана с НДПИ, и ее размеры компания планировала оспаривать. Также претензии касались авансовых платежей за поставки нефти по договору с трейдером Glencore.

"Русснефть" входит в число крупнейших нефтяных компаний в России по объемам добычи. Семье Гуцериевых принадлежит 60% акций "Русснефти", швейцарскому трейдеру Glencore - 25%.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.