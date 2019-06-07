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ПМЭФ-2019

Цифровые проекты с инновационными технологиями МТС реализуют в Пермском крае

В одном из городов региона планируют создать пилотную зону технологий "умного города" и "умного дома".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Компания МТС и власти Пермского края подписали на полях ПМЭФ соглашение о реализации программ, которые направлены на развитие инновационной инфраструктуры региона. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.

"В рамках соглашения в Пермском крае будут реализованы цифровые проекты с использованием инновационных технологий МТС, в том числе "интернета вещей", облачных технологий, финтеха, big data, искусственного интеллекта и других", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, в одном из городов региона планируют создать пилотную зону технологий "умного города" и "умного дома". Кроме того, во второй день форума власти подписали бессрочное соглашение с компанией "Яндекс", это сотрудничество даст учителям 30 пермских школ возможность пользоваться методическими рекомендациями по проведению уроков музыки, размещенных на сервисе "Яндекс. Уроки музыки".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
РоссияПермский крайПМЭФ-2019
Онлайн
Петербургский международный экономический форум - 2019. День второй
ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ
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