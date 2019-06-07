Архангельская и Псковская области подписали план сотрудничества на 2019-2021 годы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Архангельской и Псковской областей подписали дорожную карту о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в торгово-промышленной, экономической, культурной сферах, агропромышленном комплексе. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы Архангельской области.

Соглашение о сотрудничестве областей было подписано еще в 2015 году, "и с тех пор отношения между регионами получили планомерное развитие".

"Надо двигаться вперед, решать новые задачи, которые интересуют наших жителей, искать новые направления сотрудничества, точки роста. Это в интересах наших регионов", - отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

По его словам, регионы также постоянно обмениваются наработками в сфере промышленного производства, тарифного регулирования, обеспечения транспортного сообщения.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.