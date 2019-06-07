Власти Кировской области синхронизируют процесс ремонта дорог, дворов и теплосетей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют синхронизировать работы по благоустройству дворов, ремонту дорог и теплосетей. Об этом в пятницу сообщил ТАСС глава региона Игорь Васильев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы переходим к комплексному решению вопроса, когда дорожные строители и те, кто занимается тепловыми сетями, водоподготовкой, водоотведением, созданием комфортной городской среды, [ремонтом] дворов и тротуаров, [будут] это делать по согласованному графику и одновременно. В каких-то вещах у нас это начинает получаться. Надеюсь, жители увидят такую работу, когда одновременно будет выполнен комплексный ремонт дворовой территории, дороги и тротуара, и потом не придут какие-то службы и не раскопают все это еще раз", - сказал Васильев.

По словам губернатора, объем дорожного фонда Кировской области в 2019 году составляет 7,4 млрд рублей, средства направляются также на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", на содержание региональной сети автодорог, строительство сельских дорог. На ремонт дорог в этом году выделено почти 2,2 млрд рублей, планируется отремонтировать 120 км дорог, в настоящее время освоено 8,6% средств, в Кировской городской агломерации выполнено 13,5% работ. "Основные причины такого темпа - приобретенный опыт при реализации в 2017-2018 годах приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Предыдущий опыт позволил в этом году при реализации нацпроекта в короткие сроки заключить контракты и приступить к работам", - пояснил Васильев.

Всего к 2024 году в рамках нацпроекта в Кировской области будет отремонтировано более 700 км дорог, объем финансирования работ составляет 17,3 млрд рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.