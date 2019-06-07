РМК планирует потушить действующие пожары на Коркинском угольном разрезе в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Русская медная компания" (РМК) планирует потушить действующие эндогенные (подземные) пожары на Коркинском угольном разрезе до конца 2019 года. На данный момент их 11, однако исключить возникновение новых очагов пока невозможно, сообщила в пятницу ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.

"В рамках соглашения мы ликвидируем зоны самонагревания. В 2017 году было 17 очагов, в 2018 году потушено шесть. До конца 2019 года планируем все очаги локализовать и, соответственно, снизить выбросы в атмосферу", - сказала она, уточнив, что пока остается вероятность возникновения новых пожаров.

Гончар добавила, что соответствующее соглашение о ликвидации и рекультивации разреза было подписано на ПМЭФ между Минприроды, Росприроднадзором, правительством Челябинской области и оператором проекта "Промрекультивация". Планируется, что разрез будет заполнен материалом, это в свою очередь укрепит борта и предотвратит их обрушение. Соглашение предусматривает затраты в размере 270 млн рублей на строительство трубопровода, по которому с Томинского ГОКа будет поступать материал, и тушение пожаров.

Всего ликвидация разреза, по словам Гончар, оценивается в 6 млрд рублей. Как отметила ТАСС глава администрации Коркинского муниципального района Наталья Лощинина, рядом с разрезом живут почти 60 тыс. человек. Из-за гари от постоянных пожаров в окрестностях снег зимой приобретал серый или черный цвет. В двух городах, которые находились в опасной зоне рядом с бортами, из-за угрозы обрушения нельзя было строить дома. После укрепления зона будет уменьшена, и возможностей для развития населенных пунктов станет больше.

Коркинский угольный разрез - самый глубокий угольный разрез в Евразии и единственный в мире карьер, где добывали уголь с глубины более 500 м открытым способом, прекратил свою работу в ноябре 2017 года. Для координации работ по ликвидации разреза "Коркинский" были созданы рабочие группы, в состав которых вошли представители 15 федеральных и региональных органов власти и крупных компаний.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.