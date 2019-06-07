Десять семей в Вологодской области воспользовались льготной ипотекой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Десять семей воспользовались новой программой льготной ипотеки в Вологодской области, на которую выделено 50 млн рублей из бюджета региона в 2019 году. Об этом рассказал в интервью ТАСС губернатор области Олег Кувшинников в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Мы запустили льготную ипотеку для семей на вторичном рынке, жилье на котором значительно дешевле. Компенсируем семьям 3% от стоимости привлекаемого кредита на покупку жилья за счет средств областного бюджета. Кредиты снизятся в цене до 7-8%, это более доступно. Для 500 семей в 2019 году выделено 50 млн рублей, и так ежегодно будем выделять, потребуется больше - добавим, уже 10 семей воспользовались программой", - рассказал губернатор.

По данным правительства области, при разработке региональной программы были учтены нюансы федерального проекта, который рассчитан на первичное, часто более дорогое жилье. В итоге льготная ипотека предоставляется в Вологодской области на приобретение жилья на вторичном рынке на весь период кредитования, а также на перекредитование ранее приобретенного вторичного жилого фонда. Займы выдает Агентство ипотечного жилищного кредитования Вологодской области по ставкам, установленным АО "ДОМ.РФ" - от 10,5% до 11,75%, из которых 3% компенсирует областной бюджет. Участвовать в программе могут семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок.

Льготная ипотека - это второй проект с начала 2019 года в Вологодской области, который направлен на поддержку многодетных семей и улучшение демографической ситуации в регионе. В феврале многодетным семьям начали выдавать земельные сертификаты - сумму в 220 тыс. рублей можно получить в качестве компенсации за земельный участок и обналичить при строительстве или покупке жилья.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.