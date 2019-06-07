Глава ВТБ пообещал подумать над усилением контроля за одобрением заявок на кредиты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. ВТБ рассматривает возможность усиления контроля за одобрением заявок на кредиты, чтобы избежать рисков возникновения "пузыря" на рынке розничного кредитования. Об этом глава ВТБ Андрей Костин заявил в эфире телеканала "Россия-24".

"Я думаю, что мы еще не подошли к опасной черте. Но ЦБ, наверное, прав в том, что он пытается отсечь наиболее рискованные кредиты, - сказал он. - Мы, конечно, это учтем. Мы меньше всех заинтересованы в создании "пузыря", потому что он лопается потом, к сожалению. Поэтому, я думаю, мы усилим контроль, может быть не ужесточим, плохое слово, но, может быть, сделаем более внимательной процедуру одобрения заявок", - сказал глава банка.

По словам Костина, ВТБ будет стараться найти компромисс между маржинальностью и риском в случае выдачи рисковых кредитов.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ, высказал опасения, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы. В свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что люди берут кредиты, чтобы поддержать свой уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов.