"Роснефть" поможет отремонтировать соцобъекты в Самарской области

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о сотрудничестве, согласно которому нефтяная компания планирует оказать финансовую поддержку при строительстве ряда соцобъектов в Самарской области, говорится на сайте компании.

"Компания "Роснефть" окажет финансовую поддержку в строительстве плавательного бассейна в городе Самара, ремонте здания школ в Сызрани, реконструкции здания Детской школы искусств в городе Отрадный, реконструкции детского сада в городе Новокуйбышевск", - говорится в сообщении. Сумма финансирования не называется.

Компания также примет участие в реконструкции Парка культуры и отдыха площадью более 13 га в городе Отрадный. По данным пресс-службы, "Роснефть" выделит средства на социально-экономическое развитие компании "Самаранефтегаз", которая ведет разработку месторождений и добычу нефти и газа в регионе, а также на строительство транспортно-пешеходной дороги в городе Новокуйбышевск.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.