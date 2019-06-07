"Интер РАО" ждет разрешения властей КНР на совместное строительство Ерковецкой ТЭС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Генерирующая компания "Интер РАО" начала переговоры с правительством Китая о получении одобрения зарубежной стороны на совместное строительство Ерковецкой ТЭС на границе РФ и КНР. Об этом сообщил журналистам глава компании Борис Ковальчук в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мы надеемся этот проект будет поддержан, поэтому мы начинаем работу по получению именно государственной позиции для начала реализации данного проекта", - сказал он.

"Интер РАО" готова реализовывать проект строительство Ерковецкой ТЭС первоначальной мощностью 1 ГВт с возможностью ее дальнейшего увеличения до 5-8 ГВт с "ГЭК Китая" и давно ведет переговоры с компанией по этому вопросу. Начало обсуждение темы строительства ТЭС на границе РФ и КНР с китайскими властями, по мнению "Интер РАО", придаст импульс диалогу.

"Мы рассчитываем, что в рамках переговора с органами власти мы сможем продвинуться", - сказал он.

О станции

Ранее сообщалось, что будущая мощность Ерковецкой ТЭС обсуждалась на 5-8 ГВт. Ввод станции позволил бы Восточной энергетической компании ("дочка" "Интер РАО") экспортировать в Китай 30-50 млрд кВт/ч в год - до 5% от всей российской выработки. Позднее стало известно, что согласно обновленной схеме территориального планирования, утвержденного правительством РФ на период до 2030 года, проект Ерковецкой ТЭС предусматривает строительство 1200 МВт генерации с их вводом до 2020 года.

В ноябре прошлого года "Интер РАО" отмечала, что готова реализовать проект строительства Ерковецкой ТЭС на границе России и Китая при условии возврата инвестиций в проект и гарантии со стороны Китая выборки произведенной на станции электроэнергии. Речь может идти о строительстве теплоэлектростанции (ТЭС) мощностью до 1 ГВт.