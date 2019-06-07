CBS: Uber в Нью-Йорке начнет доставлять пассажиров до аэропорта на вертолете

ТАСС, 7 июня. Американская компания Uber начнет предлагать в Нью-Йорке своим клиентам услугу пассажирских перевозок до международного аэропорта имени Джона Кеннеди с помощью вертолета. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBS.

По его данным, перелет будет осуществляться с вертолетной площадки, расположенной в нижней части Манхэттена. Как сообщили представители компании, услуга будет доступна для держателей платиновых и бриллиантовых карт программы лояльности Uber.

Поездка в одну сторону, которая включает полет на вертолете и проезд на такси до вертолетной площадки, обойдется пассажирам в $200-225. Предполагается, что новая услуга позволит пассажирам сократить время в пути примерно на час по сравнению с обычной поездкой из центра до аэропорта на такси. Запуск сервиса намечен на 9 июля.

Компания в дальнейшем планирует расширить географию предоставления данной услуги, а также протестировать возможности создания системы поиска попутчиков для полета.