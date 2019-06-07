VEB Ventures инвестирует 500 млн рублей в производителя композитных материалов "Гален"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Дочерняя компания ВЭБ.РФ - VEB Ventures инвестирует 500 млн рублей в российского производителя композитных материалов "Гален". Соответствующее соглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ.

"Проекты в области создания передовых материалов являются одними из ключевых направлений инвестирования VEB Ventures. Мы видим большие перспективы для развития проекта "Гален". Сегодня очередь из заказов на продукцию завода сформирована до конца 2020 года, для нас это является еще одним доказательством востребованности продукта. Уверен, что полученные инвестиции помогут компании занять значимую долю на мировом рынке и закрепить свои позиции в высококонкурентном сегменте", - прокомментировал соглашение генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов.

"Гален" - российский производитель композитных материалов для промышленно-гражданского строительства, электроэнергетики и дорожной отрасли. Дилерская сеть компании объединяет более 40 представителей в России, СНГ, странах ближнего и дальнего зарубежья. Более 50% выпускаемых изделий поставляется на экспорт.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.