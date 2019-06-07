Для газохимического комплекса в Усть-Луге могут задействовать средства ФНБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Средства Фонда национального благосостояния могут быть задействованы для финансирования проекта создания крупного комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного газа в районе Усть-Луги, сообщил замминистра финансов Андрей Иванов, выступая на ПМЭФ-2019.

"Проект важный для РФ, весьма капиталоемкий, именно поэтому финансовым структурированием проекта мы будем заниматься на площадке министерства финансов с участием ВЭБ.РФ, ВТБ, Газпромбанка и "Русгаздобычи". Думаю, что для этого проекта мы даже задействуем Фонд национального благосостояния. Будут приняты отдельные налоговые решения и все, что необходимо для того, чтобы настроить проектное финансирование для этого проекта", - сказал Иванов.

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и глава ВТБ Андрей Костин также заявили на презентации о готовности принять участие в организации финансирования проекта.

В частности, Шувалов сказал: "Этот проект такой, что в одиночку не профинансируешь. Под эгидой министерства финансов, первого заместителя председателя правительства Антона Силуанова, мы группа финансовых организаций ВЭБ РФ, ВТБ и Газпромбанк уже на протяжении нескольких месяцев работаем по деталям этого проекта".

В свою очередь, Костин отметил, что, "когда мы говорим о диверсификации нашей экономики, мы должны максимально использовать те богатства, которые господь дал нашей стране, и газ, конечно, один из крупнейших ресурсов".

"Переработка газа это абсолютно правильный путь, чтобы увеличить добавленную стоимость. Мы с большим энтузиазмом восприняли предложение о финансировании. Мы свою часть обеспечим, поищем и деньги, и возможности. Спасибо "Газпрому" за приглашение", - сказал Костин.

О проекте

"Газпром" и "Русгаздобыча" приняли решение о финальной конфигурации проекта создания крупного комплекса по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в районе Усть-Луги в Ленинградской области, говорится в сообщении "Газпрома".

Проектная мощность переработки составит 45 млрд куб. м газа с производством и отгрузкой 13 млн т СПГ, до 4 млн т этана и более 2,2 млн т сжиженных углеводородных газов (СУГ) в год. Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ, добываемый "Газпромом" из ачимовских и валанжинских залежей месторождений Надым-Пур-Тазовского региона.

Ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса намечен на вторую половину 2023 года, второй очереди - до конца 2024 года.

Оператором проекта является компания специального назначения ООО "Русхимальянс", созданная на паритетной основе "Газпромом" и "Русгаздобычей".

ГХК будет выпускать свыше 3 млн т полимеров в год.