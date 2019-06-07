"ЭР-телеком холдинг" внедрит систему "Безопасный город" в муниципалитетах Курской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "ЭР-телеком холдинг" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключил с администрацией Курской области соглашение, согласно которому в регионе будет внедрена телекоммуникационная инфраструктура, включая систему "Безопасный город", сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Согласно достигнутым договоренностям, при поддержке региона "ЭР-телеком холдинг" займется развитием телекоммуникационной инфраструктуры в населенных пунктах, включая внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Предполагается, что технологии повысят общественную безопасность и качество жизни населения", - уточнили в пресс-службе.

В рамках проекта в регионе будет развернуто масштабное строительство точек Wi-Fi доступа и сети базовых станций стандарта LoRaWAN для внедрения сервисов на основе промышленного интернета вещей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.