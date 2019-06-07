Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,13-0,54%

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов подросли. Индекс Мосбиржи вырос на 0,13%, до 2731,76 пункта, индекс РТС увеличился на 0,54%, до 1327,02 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:49 мск снизился на 0,37%, до 64,843 рубля, курс евро вырос на 0,20%, до 73,483 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 1,49%, до $63,15 за баррель.

Российский рынок акций завершает сессию на оптимистичной ноте. Рублевый фондовый индекс Мосбиржи приблизился к историческому максимуму в 2743,81 пункта, формируя задел для его тестирования на следующей неделе, сказала аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова.

Ведущий финансовый советник "БКС Премьер" Антон Берлинер считает, что в понедельник движение индекса Мосбиржи продолжится к новым максимумам, в районе 2740-2750 пунктов. Без отсутствия внешнего напряжения в "БКС Премьер" также ждут и укрепления рубля.

В ИК "Фридом Финанс" полагают, что в пятницу курс доллара США скользнул под отметку 65 рублей на фоне общей слабости американской валюты. В инвестиционной компании прогнозируют, что с понедельника доллар США будет базироваться в диапазоне 64,5-65 рубля.