"Роснефть" выделит 200 млн рублей на модернизацию областной больницы в Оренбурге

ТАСС, 7 июня. Нефтегазовая компания "Роснефть" выделит 200 млн рублей на модернизацию здания и оснащение оборудованием областной клинической больницы в Оренбурге. Соответствующее соглашение с компанией на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписал врио главы региона Денис Паслер, сообщается в пятницу на портале областного правительства.

"Согласно документу, подписанному на Петербургском международном экономическом форуме, компания окажет области финансовую помощь в размере 200 млн рублей. Средства пойдут на модернизацию здания и оснащение оборудованием Областной клинической больницы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что до 2020 года предприятия "Роснефти" инвестируют в экономику и социальную сферу Оренбургской области более 86 млрд рублей.

"Долгосрочное сотрудничество области с ПАО "Роснефть" позволяет осуществлять важные для жителей региона проекты. "Роснефть" в лице дочерних компаний является основным налогоплательщиком Оренбуржья. Рост добычи углеводородного сырья, модернизация и развитие производственных мощностей компании увеличивают налоговые поступления в бюджет", - говорится в сообщении.

Между компанией и областью с 2014 года действует соглашение о сотрудничестве. Общий объем финансирования инвестиционных проектов компании в Оренбургской области в 2014-2018 годы составил 136,8 млрд рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.