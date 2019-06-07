Перерабатывающая способность станции Тында увеличится в 2,5 раза после реконструкции

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Перерабатывающая способность станции Тында увеличится более чем в 2,5 раза после завершения реконструкции, следует из сообщения РЖД.

За сутки станция перерабатывает порядка 840 вагонов. Реконструкция проводится в рамках комплексного проекта модернизации Восточного полигона железных дорог России с 2015 года.

В настоящее время завершается строительство сортировочной горки с автоматизированной системой управления расформированием составов, с новыми парками, автоматизированным горочным комплексом, современными системами связи и энергообеспечения. Строители выправляют пути сортировочного парка, укладывают новые стрелочные переводы, устанавливают вагонные замедлители.

Завершить реконструкцию станции планируют к 2021 году.

Станция Тында расположена в центре Байкало-Амурской магистрали, на пересечении с северной железнодорожной линией Нерюнгри - Бамовская.

