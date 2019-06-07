Колумбия на ПМЭФ изучает возможности привлечения российских инвестиций

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Колумбийская делегация на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) изучает возможности сотрудничества с Россией в инвестиционной сфере. Об этом заявил в интервью ТАСС глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо на полях ПМЭФ.

"Здесь присутствуют представители компании ProColumbia - нашей организации по привлечению инвестиций. Они изучают несколько возможностей [для сотрудничества], - сказал он. - Мы здесь, потому что видим много возможностей для укрепления отношений в экономике, торговле и инвестициях".

Глава МИД Колумбии добавил, что ранее в Москве он принял участие в седьмом заседании Российско-колумбийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, на которой также были приняты решения, направленные на развитие взаимодействия двух стран в сфере экономики.

"У нас есть несколько сфер, где сотрудничество может развиваться наиболее успешно. Это образование, наука, технологии, сельское хозяйство и, конечно, инвестиции, - продолжил он. - Мы видим достаточно много возможностей для улучшения отношений".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.