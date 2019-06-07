Омский губернатор: на консервацию всех объектов метрополитена надо более 2 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Консервация четырех заложенных станций Омского метрополитена, достройка которого была признана нецелесообразной, обойдется более чем в 2 млрд рублей. Как сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Омской области Александр Бурков, региону для финансирования этих работ необходима помощь федерального центра.

"Чтобы сделать консервацию четырех станций - это сумма более 2 млрд рублей. И мы должны понимать, эту проблему мы сможем решить только с помощью федерального центра", - сказал Бурков, добавив, что сейчас регион ежегодно тратит десятки млн рублей на содержание этих объектов.

По его словам, в настоящий момент Омская область за счет собственных средств начинает "мокрую" консервацию (затопление специальной смесью, прим. ТАСС) станции "Туполевская" на юго-восточной ветке, строительство которой было почти приостановлено в 2003 году, и "сухую" (приведение в нормативное состояние, прим. ТАСС) - почти законченной станции "Библиотека им. Пушкина" на пусковом участке.

Бурков пояснил, что правительство региона уже второй год ищет вариант задействования незаконченных объектов метрополитена в транспортной системе города. "И сегодня в рамках программы "Чистый воздух", рассматривая возможность оптимизации транспортной схемы Омска [для снижения выбросов автотранспорта], мы хотим использовать инфраструктуру метро, - сказал глава региона. - Станция им. Пушкина и метромост - это тот минимум, который мы должны задействовать".

Омский метрополитен строился с перерывами на различные сроки в период с 1992 по 2016 год. Весной 2019 года продолжение строительства, в которое было инвестировано более 20 млрд рублей, признали нецелесообразным. Конкурс на консервацию юго-восточной ветки метрополитена, строительство которой было остановлено в 2003 году, еще не завершен.

Решение о строительстве Омского метрополитена было принято в конце 1980-х годов. В 1992 году строить его начали с юго-восточного конца города. После проходки тоннелей длиной 820 метров между станциями "Туполевская" и "Рабочая" в 2003 году объект заморозили, решив начинать с другого конца - между густонаселенными районами левобережья и центром Омска. К настоящему времени построен только двухуровневый метромост через Иртыш, станция "Библиотека Пушкина" и около 7,5 км путей. Станции "Кристалл" и "Заречная" не достроены. Готовность первой линии метрополитена оценивается в 35,9%.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.