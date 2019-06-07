Власти Мурманской области и "Ростелеком" займутся цифровизацией ЖКХ

МУРМАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Правительство Мурманской области и компания "Ростелеком" на полях Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в создании и реализации пилотного проекта "Умный регион". Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский", - сообщает пресс-служба.

Проект направлен на цифровизацию всех сфер жизнедеятельности, в том числе на повышение качества государственных и муниципальных услуг, эффективности принятия управленческих решений региональной властью и распоряжения ресурсами субъекта. В ЖКХ технологии "умного города" будут применяться для повышения эффективности городского хозяйства - сокращения расходов, роста надежности ЖКХ, оптимизации транспорта, управления. "Умный город - не абстрактный проект, а набор конкретных технологий, которыми владеют наши компании, поэтому мы привлекаем к реализации проекта компетенции лидеров рынка, включая "Ростелеком", - приводит пресс-служба слова Андрея Чибиса.

В рамках соглашения "Ростелеком" запустил в работу комплексную систему экстренного оповещения населения (КСЭОН) и систему экстренного вызова оперативных служб по единому номеру 112. В 2018 году компания реализовала в регионе пилотный энергосервисный проект: специалисты установили на областной станции переливания крови индивидуальный тепловой пункт с погодным регулированием, запустили систему диспетчеризации, удаленного мониторинга и сбора показаний энергопотребления. Автоматика выстраивает оптимальную температуру в помещениях. Благодаря умному расходованию тепловой энергии учреждение экономит на оплате ресурсов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.