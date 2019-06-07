САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Ростех полностью прекратил закупки композитных материалов за рубежом, сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов в ходе ПМЭФ-2019.

"На сегодняшний день мы полностью прекратили закупки композитных материалов за рубежом. Уже созданы отечественные образцы материалов для композитного крыла, которые проходят лабораторные испытания, есть хорошие результаты", - сказал Чемезов.

Глава Ростеха также отметил, что для производства композитов для хвостового оперения МС-21 уже проведены все необходимые испытания материала. "Две недели назад был подписан договор между ОНПП "Технология" и "Иркутом". В 2020 году планируются испытания хвостов из отечественных композитов и внесение изменений в конструкторскую документацию, на 2021 год запланировано начало серийного производства", - добавил он.

Чемезов в конце мая также отмечал, что изготовление композитного крыла из российских материалов для самолета МС-21 начнется в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, из-за санкций США заводу "Аэрокомпозит" прекращены поставки компонентов из композитных материалов для создания крыла самолета МС-21. Серийное производство самолетов сдвигается на конец 2020 года в связи с необходимостью создания собственного композитного крыла, а серийные поставки МС-21 для авиакомпании "Аэрофлот" начнутся не ранее 2021 года, отмечал Чемезов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.