Глава Ростеха заявил, что Россия начнет поставки С-400 в Турцию через два месяца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Ростех рассчитывает, что поставки ракетной системы С-400 турецкой стороне начнутся через два месяца.
Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов в интервью телеканалу НТВ в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Все в порядке, я надеюсь, что месяца через два начнем уже поставки", - сказал Чемезов.
"Уже авансовые платежи сделаны, оформлен кредит, - пояснил он. - Кредитные деньги потрачены, произведена техника. Все, вариантов нет. Плюс мы уже обучение всех военнослужащих провели, уже завершили".
Чемезов добавил, что Ростех сотрудничает с более чем 100 странами по линии военно-технического сотрудничества.
Контракт России с Турцией
Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации "Ростех" Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.
США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.
С-400 "Триумф" (по кодификации НАТО - SA-21 Growler) - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.