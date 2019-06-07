Глава Ростеха заявил, что Россия начнет поставки С-400 в Турцию через два месяца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Ростех рассчитывает, что поставки ракетной системы С-400 турецкой стороне начнутся через два месяца.

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов в интервью телеканалу НТВ в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Все в порядке, я надеюсь, что месяца через два начнем уже поставки", - сказал Чемезов.

"Уже авансовые платежи сделаны, оформлен кредит, - пояснил он. - Кредитные деньги потрачены, произведена техника. Все, вариантов нет. Плюс мы уже обучение всех военнослужащих провели, уже завершили".

Чемезов добавил, что Ростех сотрудничает с более чем 100 странами по линии военно-технического сотрудничества.

Контракт России с Турцией

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации "Ростех" Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.

С-400 "Триумф" (по кодификации НАТО - SA-21 Growler) - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.