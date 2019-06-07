Мэр Обнинска: Росатом поможет привлечь городу около 3 млрд рублей инвестиций

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом", с которой Обнинск Калужской области в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписал соглашение о совместном создании благоприятных условий для надежной эксплуатации и развития систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, поможет привлечь в город более 3 млрд рублей на основе концессионных соглашений. Об этом ТАСС сообщил мэр Обнинска Владислав Шапша.

"Соглашение подписано с "Русатом инфраструктурные решения", входящей в госкорпорацию "Росатом". Компания поможет проанализировать потребности Обнинска в реконструкции городских систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и сделать цифровыми производственные процессы. Мы предполагаем, что это позволит привлечь более 3 млрд рублей инвестиций на основе концессионных соглашений", - сказал он.

Шапша отметил, что большинство коммунальных объектов были построены в советское время и требуют модернизации. В пресс-службе правительства Калужской области сказали, что информация о ресурсоснабжении Обнинска будет интегрирована в системы мониторинга Калужской области. Кроме того, планируется внедрить цифровые решения, обеспечивающие эффективную эксплуатацию коммунальных предприятий города.

"Нам важно поддерживать устойчивое развитие тех территорий, где есть предприятия отрасли, создавать условия для формирования комфортной городской среды", - цитирует пресс-служба госкорпорации генерального директора "Русатом инфраструктурные решения" Ксению Сухотину.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.