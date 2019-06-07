Сбербанк и судостроительный завод "Пелла" из Ленобласти договорились о сотрудничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве в сфере финансирования инвестиционной деятельности подписали Сбербанк и Судостроительный завод "Пелла", расположенный в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-центр Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк".

"Стороны договорились о сотрудничестве в сфере финансирования операционной и инвестиционной деятельности судостроительного завода, создания дополнительных мощностей для строительства линейки современных высокотехнологичных судов в рамках контрактов с научно-исследовательскими институтами и компаниями, занимающимися добычей рыбы и краба", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках соглашения Сбербанк обеспечит предприятию "высокотехнологичное банковское обслуживание и необходимую информационную поддержку".

Предприятие "Пелла" специализируется на производстве различных судов и кораблей гражданского и военного назначения. В частности, как сообщал ТАСС, в декабре 2018 года на заводе спустили первое российское краболовное судно "Русь".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.