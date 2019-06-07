АСИ будет поддерживать проекты по развитию промышленного туризма в Самарской области

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) намерено поддерживать проекты по развитию промышленного туризма в Самарской области. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали глава АСИ Светлана Чупшева и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), говорится в пятницу на сайте агентства.

"АСИ и власти Самарской области будут поддерживать проекты по развитию промышленного туризма, проводить и участвовать в форумах, конференциях и других мероприятиях по этой теме, обмениваться аналитическими данными", - отмечается в сообщении.

В рамках соглашения АСИ планирует сопровождать развитие семи туристических проектов, в том числе создание детских познавательных путешествий. Также планируется создание новых достопримечательностей и региональных гастрономических брендов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.