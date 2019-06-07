Реализация 10 проектов с поддержкой КРСК позволит создать в СКФО 1,5 тыс. рабочих мест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Реализация в регионах Северного Кавказа 10 инвестиционных проектов, запуск которых намечен при поддержке Корпорации развития Северного Кавказа (КРСК) в 2019 году, позволит создать 1,5 тыс. рабочих мест и будет приносить порядка 2 млрд рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

"В 2019 году планируется запустить 10 проектов - это 1,5 тысячи новых рабочих мест. Более 2 млрд рублей налогов в бюджеты всех уровней", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сколько проектов будет поддержано КРСК в 2019 году.

Байсултанов отметил, что запущенные ранее при участии корпорации проекты успешно работают. "Собран первый урожай помидоров в теплицах "Сунжи" в Ингушетии. Производятся хлеб, напитки, злаки на пищекомбинате в Урус-Мартане в Чечне. Совсем скоро открывается современный комплекс по выращиванию осетровых в Дагестане, модернизируется птицефабрика "Преображенская" в Ставрополье, дан новый импульс развитию молочной фермы "Березка" в Северной Осетии", - добавил первый замминистра.

Ранее на Российском инвестиционном форуме в Сочи Байсултанов сказал ТАСС, что в 2018 году КРСК обработала свыше 80 заявок. Объем инвестиций в прошедшие отбор 10 проектов составляет 9 млрд рублей, порядка 6 млрд рублей из которых - финансирование КРСК.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.