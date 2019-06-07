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ПМЭФ-2019

Создание сети многофункциональных зон начнут с магистрали "Европа - Западный Китай"

Ожидается, что новая компания станет "единым центром компетенций" по развитию опорной сети современных МФЗ в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" и "Газпром СПГ технологии" договорились о создании единой проектной платформы по развитию опорной сети многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ) в России. Меморандум о совместной компании был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили в пресс-службе "Автодора".

"Новая компания станет "единым центром компетенций" по развитию опорной сети современных МФЗ в России и будет выступать в качестве заказчика проектирования, строительства и эксплуатации МФЗ. В их состав будут входить многотопливные заправочные комплексы, в том числе производственная и сбытовая газомоторная инфраструктура", - говорится в сообщении компании.

В "Автодоре" отметили, что в качестве пилотного проекта совместной компании предлагается сформировать сеть МФЗ в рамках международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" (входят участки ЦКАД, М-11 "Москва-Санкт-Петербург" и трассы "Москва-Казань"). "Межотраслевое взаимодействие "Автодора" и Газпрома отвечает инициативе "Один пояс, один путь" и будет способствовать стимулированию развития чистого и экологичного автомобильного транспорта в районе Экономического пояса Шелкового Пути", - отмечают в госкомпании.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
РоссияКитайПМЭФ-2019
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