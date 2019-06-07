ВЭБ.РФ поможет модернизировать транспортную инфраструктуру Нижегородской области

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и представитель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о совместной деятельности по модернизации транспортной инфраструктуры региона, сообщила пресс-служба правительства области.

"Стороны намерены проводить совместную деятельность по модернизации существующей трамвайной сети и строительству новых трамвайных линий на территории Нижегородской агломерации, обновлению парков автобусов и трамваев с использованием лизингового механизма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект модернизации был представлен ВЭБ.РФ в апреле 2019 года, он также предполагает создание в городе единого центра управления.

По словам Никитина, для развития нижегородской агломерации нужны капиталоемкие проекты. "ВЭБ.РФ со своей стороны намерена содействовать в разработке схем организации финансирования проектов, в том числе в части предварительной экспертизы на предмет возможности их финансирования", - уточняется в сообщении.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.