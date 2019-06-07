Миллер: "Газпром" без контракта на поставки Украине не обязан поддерживать мощности ГТС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Газпром" без заключения прямого контракта на поставки газа Украине не будет иметь обязательства по поддержанию необходимых резервных мощностей газотранспортной системы на границе, сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Говорят, договор на транзит, на транзит, на транзит. Слушайте, первый и самый главный вопрос - это договор прямой на поставку российского газа на Украину. Конечно же, во-первых это дешевле, это реально дешевле и существенно. Это первый момент. А второй момент - это технологически очень серьезно. Та картинка, которую мы сейчас имеем по обязательствам, по тем контрактам транзитному и подставочному, мы все эти мощности потенциально держим. А если этих обязательств не возникает в части, например, поставки газа по прямому контракту на Украину, мы уж не говорим, какой объем там, это в том числе вопрос о том, какие газотранспортные мощности нам необходимы и будут на границе России и Украины", - сказал он в кулуарах ПМЭФ.