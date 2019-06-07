Минкомсвязь определит правила, по которым "Почта России" сможет закрывать свои отделения

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь сообщила о начале разработки проекта нормативного правового акта, который будет регламентировать возможность компании "Почта России" открывать и закрывать свои отделения. Об этом говорится в тексте уведомления, опубликованном в пятницу на портале нормативных правовых актов.

Согласно краткому описанию проблемы, сейчас стартовала работа по разработке правил распределения отделений почтовой связи акционерного общества "Почта России" для реализации норм закона "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ, а также соблюдения положений беспрепятственного доступа всех заинтересованных лиц к услугам, оказываемым акционерным обществом.

Отмечается, что правила определяют критерии размещения отделений почтовой связи АО, а также устанавливают обязанность компании "Почта России" принимать решения о создании, размещении и ликвидации отделений почтовой связи по согласованию с государственными органами при осуществлении территориального распределения отделений почтовой связи.