Минкавказ актуализирует стратегию социально-экономического развития СКФО до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа до конца 2019 года актуализирует стратегию социально-экономического развития округа, сообщает пресс-служба министерства.

"Открывая совещание, [министр РФ по делам Северного Кавказа] Сергей Чеботарев сообщил, что перед Минкавказом России стоит задача до конца текущего года разработать новую редакцию Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, которая должна быть утверждена до июня следующего года", - говорится в сообщении по итогам совещания с главами субъектов СКФО, прошедшего на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Актуализацией стратегии, как поясняется в сообщении, будет заниматься рабочая группа, в состав которой войдут представители федеральных ведомств, власти регионов и эксперты.

В пресс-службе отметили, что стратегия будет включать ключевые направления развития округа на период до 2035 года и будет направлена на решение актуальных задач, в числе которых собственные доходы макрорегиона, повышение до среднероссийского уровня показателей социально-экономического развития, реализация межрегиональных проектов и снятие инфраструктурных проблем.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.