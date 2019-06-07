РЖД и "ДОМ.РФ" создадут проектную компанию для развития Рижского грузового двора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Российские железные дороги" и институт развития в жилищной сфере "ДОМ.РФ" подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение о реализации проекта по развитию территории Рижского грузового двора в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Цель проекта развития территории грузового двора "Москва - товарная Рижская" - создание благоприятной социальной и инфраструктурной среды, говорится в сообщении РЖД. Холдинг создаст с "ДОМ.РФ" проектную компанию, в которой также примут участие инвесторы. Проект будет реализован за счет рыночных инвестиций, без привлечения средств РЖД и бюджета.

Развитие Рижского грузового двора, который имеет площадь 20,6 Га, предполагает строительство административных, коммерческих и жилых объектов. Архитектурную концепцию определят в рамках международного архитектурного конкурса. В пресс-релизе РЖД отмечается, что за счет реализации проектов МЦД-2 Нахабино - Подольск, МЦД-3 Зеленоград - Раменское, МЦД-4 Апрелева - Железнодорожный и Большой кольцевой линии метрополитена (ТПУ "Ржевская") будет обеспечена транспортная доступность территории комплекса.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.