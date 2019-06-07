Севастополь и Ростех подписали соглашение, предполагающее строительство медучреждений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Правительство Севастополя и Ростех в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение, которое предполагает, помимо прочего, строительство объектов здравоохранения, сообщил журналистам в пятницу индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации Сергей Сахненко.

Ранее губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сообщал ТАСС, что обратился к федеральным властям с просьбой назначить Ростех единственным подрядчиком для строительства онкоцентра, инфекционной больницы и больницы скорой помощи в городе. Он пояснял, что это позволит гарантировать исполнение работ качественно и в срок.

"Те проекты, которые мы сегодня предлагаем [в рамках подписанного соглашения], - это проекты, связанные со строительством в части здравоохранения, связанные с "Безопасным городом", энергосервисными контрактами", - рассказал Сахненко.

Овсянников отметил, что среди предполагаемых направлений сотрудничества - реализация программ в сфере цифровизации, здравоохранения, образования, систем безопасности (в том числе, по аппартно-порграммному комплексу "Безопасный город") и другое. Кроме того, предполагается участие компании в работе научно-образовательного центра, который правительство и Севастопольский госуниверситет планируют создать. "Мы рассчитываем, что наш вуз, наш город станет активным участником наукоемких технологических, перспективных отраслей. Именно в Севастополе надо создавать площадку для новых производств", - сказал Овсянников.

Он добавил, что мероприятия в рамках соглашения начнут реализовывать уже в 2019 году.