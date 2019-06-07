Губернатор Камчатского края: регион поднялся в рейтинге АСИ благодаря системной работе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июня. /ТАСС/. Попадание Камчатского края в Национальный рейтинг инвестиционного климата по итогам 2018 года, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), обусловлено системной работой. Такое мнение в субботу выразил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

В рейтинге АСИ Камчатка заняла 28 место, улучшив свои позиции на четыре пункта в сравнении с 2017 годом.

"Позиция Камчатского края в Национальном рейтинге - это результат системной работы, проводимой на протяжении последних трех лет. В этом году мы на 28 месте, но, безусловно, на этом нельзя останавливаться. Конкуренция очень высокая и нам нужно очень многое сделать, чтобы удержать и улучшить позиции", - приводятся слова Илюхана на официальном сайте правительства Камчатского края.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. По итогам 2018 года первое место в рейтинге АСИ заняла Москва, Республика Татарстан, которая годом ранее была на третьем месте, поднялась на вторую строчку. Лидер предыдущего рейтинга - Тюменская область - на третьем месте.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.