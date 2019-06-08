АИРР проведет первый этап технологической олимпиады в формате компьютерной игры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Ассоциация инновационных регионов России (АИРР), которая является организатором олимпиады "Технологическое предпринимательство", планирует провести заочный этап конкурса 2019-2020 годов в формате компьютерной игры. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил директор АИРР Иван Федотов.

Олимпиада "Технологическое предпринимательство" проходит в 23 регионах России, ее цель - выявить и поддержать школьников, проявляющих способности в сфере инновационных технологий и бизнеса. Партнерами олимпиады являются 25 университетов.

"На следующий год мы не будем гнаться за цифрами, но будем гнаться за качеством. Поэтому мы хотим сделать такую интересную фишку - <…> сделать первый, заочный этап олимпиады, который проходит онлайн, в формате компьютерной игры", - сказал Федотов, добавив, что сейчас АИРР ищет для этого партнеров-разработчиков.

По его словам, в олимпиаде 2018-2019 годов приняли участие 12 тыс. российских школьников - на 2 тыс. человек больше, чем в предыдущем году. "Технологическое предпринимательство" относится к третьему уровню олимпиад для школьников - победители и призеры могут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз из списка партнеров.

Федотов отметил, что в следующем году планируется увеличить число вузов-партнеров. По его словам, сейчас АИРР ведет с учебными заведениями переговоры.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.