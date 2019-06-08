Провинция Хайнань перейдет к 2020 году на очистку сточных вод при помощи глины

ХАЙКОУ /Китай/, 8 июня. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань к 2020 году создадут на острове разветвленную инфраструктуру, позволяющую осуществлять очистку сточных вод при помощи глины. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местное Управление по вопросам водных ресурсов.

В конце апреля этого года в городах и сельских населенных пунктах по всей провинции Хайнань уже были установлены 64 очистные станции, которые ежедневно перерабатывают свыше 1 млн куб м сточных вод. Согласно планам ведомства, к 2020 году соответствующая инфраструктура будет создана во всех городах и уездах провинции.

Особое внимание при создании инфраструктуры очистки воды власти в настоящее время уделяют сельским районам. К 2020 году в провинции должна быть создана сеть из 216 станций, на которых применяется технология очистки сточных вод при помощи глины.

В настоящее время ведется строительство не только новых станций очистки, но и переоборудование уже работающих под технологию, которая позволяет использовать в этом процессе глину в качестве фильтра. Подобный способ очистки, утверждают в провинциальном Управлении по вопросам водных ресурсов, является более экологичным, что соответствует программе местных властей по совершенствованию системы защиты окружающей среды в регионе.