Магадан и Росгеология расширят сотрудничество в сфере геологоразведочных работ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее расширение взаимодействия сторон в сфере геологоразведочных работ, заключено на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) между правительством Магаданской области и Росгеологией. Об этом в субботу сообщается на сайте правительства Магаданской области.

"Правительство Магаданской области и Росгеология заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает расширение взаимодействия сторон в сфере геологоразведочных работ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что документ подписали губернатор Магаданской области Сергей Носов и генеральный директор - председатель правления АО "Росгеология" Сергей Горьков. "<...> На полях ПМЭФ-2019 мы договорились <...> к Восточному Экономическому Форуму прийти к конкретным решениям, позволяющим дальше двигаться вперед по привлечению инвесторов и инвестиций в Магаданскую область. Вкладывать будем в перспективу, в то, что определит развитие региона на XXI век", - приводятся в сообщении слова Носова.

Отмечается, что в настоящий момент обсуждается возможность разработки холдингом Росгеология стратегии развития минерально-сырьевой базы региона. Партнеры также рассмотрят возможности расширения взаимодействия в области прогнозирования, поиска, разведки и освоения месторождений полезных ископаемых, комплексного анализа, обработки, интерпретации геолого-геофизической информации и мониторинга состояния недр, подготовки и переподготовки специалистов для геологоразведочной отрасли.

"Росгеология сегодня очень активно взаимодействует с правительством региона. Магаданская область обладает большим потенциалом для совершения новых открытий. Это очень важный регион с точки зрения восполнения минерально-сырьевой базы страны. Уверен, что в ближайшие годы у нас получится интенсифицировать геологоразведочные работы здесь, в том числе за счет продуктивного взаимодействия с правительством области", - приводятся в сообщении слова Горькова.