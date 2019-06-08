Соглашение о размещении закупок на электронной площадке подписали Магадан и "Сбербанк-АСТ"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Соглашение о размещении закупок на электронной площадке подписали правительство Магаданской области и компания "Сбербанк-АСТ" на полях Петербургского международного экономического форума. Платформа способна обеспечить прозрачность проведения закупок в электронном виде, сообщается в субботу на сайте правительства Магаданской области.

"Правительство Магаданской области и Компания "Сбербанк-АСТ" подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. <...> Документ предусматривает размещение закупок на электронной площадке, повышение экономии бюджетных средств за счет конкуренции поставщиков и более активное вовлечение региональных подрядчиков, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства в участие в закупках", - говорится в сообщении.

"Теперь обеспечивать работу по реализации национальных проектов в Магаданской области будут, в том числе, путем организации закупок на торговой площадке "Сбербанк-АСТ". Электронная торговая площадка предоставит все возможности для цифровизации и автоматизации рутинных процедур. Важно и то, что платформа способна обеспечить прозрачность проведения закупок в электронной форме. Ее пользователям гарантируют консультационную поддержку и обучение", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что сделать конкурсные процедуры на этой площадке максимально эффективными позволяют более 600 тыс. поставщиков, индивидуально настраиваемые процессы, интеграция с внутренними системами закупок, всесторонняя помощь и заинтересованность в обратной связи. В настоящий момент на ней проводятся закупки, приватизации, операции по продаже и аренде имущества, предоставляются смежные услуги по получению банковских гарантий, кредитованию и страхованию. Площадка также авторизована для проведения торгов госимущества и отбора подрядчиков для капремонта.