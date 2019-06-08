СМИ: на Хайнане планируют сократить время одобрения строительных проектов

ХАЙКОУ /Китай/, 8 июня. /ТАСС/. Правительство южной китайской провинции Хайнань намерено сократить сроки рассмотрения и утверждения новых строительных проектов на острове. Об этом пишет газета "Хайнань жибао".

Благодаря реформированию этой сферы власти надеются создать благоприятную деловую среду мирового уровня. Ожидается, что к концу этого месяца будут подготовлены основные положения данного документа и создана информационная платформа.

Кроме того, предполагается проработать соответствующие правительственные инвестиционные предложения, а также процедуру предоставления земли под мелкие и средние инвестиционные проекты. Период рассмотрения строительных проектов в промышленных и технологических кластерах в провинции, в отношении которых уже действует облегченный режим, должен быть сокращен до 57 рабочих дней.

К концу 2019 года должна быть налажена синхронизация всех соответствующих платформ, которые будут использованы для утверждения строительных проектов. В настоящее время уже создана рабочая группа для проработки и реализации данного проекта.