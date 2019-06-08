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Заседание ПМЭФ "Открытое государство в цифровой реальности". Видеотрансляция

Участники дискуссии обсуждают вопросы повышения доступности к разным типам данных со стороны всех бизнеса, НКО и различных госведомств

ТАСС/Ruptly

На ПМЭФ проходит заседание "Открытое государство в цифровой реальности: Мониторинг национальных целей. Публичные дебаты". Модерирует мероприятие гендиректор АНО "ЦПУР", научный руководитель Центра подготовки руководителей цифровой трансформации, РАНХиГС Мария Шклярук.

Участники дискуссии обсуждают вопросы повышения доступности к разным типам данных со стороны всех бизнеса, НКО и различных госведомств.

В мероприятии, в частности, участвуют глава МЭР Максим Орешкин, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, руководитель Росстата Павел Малков и многие другие. 

Ознакомиться с подробной программой ПМЭФ можно на сайте http://forumspb.com/ru.

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РоссияОрешкин, Максим СтаниславовичПМЭФ-2019Малков, Павел Викторович
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