Власти Тувы сообщили, что однопутная железная дорога не исключит пассажирские перевозки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Ввод железной дороги Кызыл (Тува) - Курагино (Красноярский край), строительство которой сейчас планируется в однопутном варианте, не исключает возможности пассажирских перевозок. Об этом сообщил в субботу ТАСС глава республики Шолбан Кара-оол в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Протяженность железной дороги Элегест - Кызыл - Курагино должна составить 410 км, ее плановая пропускная способность - 19 пар поездов в сутки. Они должны обеспечить перевозку 15 млн т груза в год, из которых 12 млн - тувинский уголь. Дорога является важной частью проекта разработки Элегестского угольного месторождения. Прогнозные запасы коксующегося угля на Элегесте - 855,2 млн т.

"Однопутная дорога отнюдь не исключает пассажирские перевозки. Есть технологии, это уже специалисты скажут, что можно создавать специальные тупики, чтобы обеспечить проход пассажирского поезда. Это вопрос инвестиций", - сказал глава республики, выразив надежду, что строительство железной дороги может начаться в текущем году.

Дорога Кызыл - Курагино должна связать Туву с Красноярским краем и железнодорожной сетью страны. В апреле РЖД подписали договор с Тувинской энергетической промышленной корпорацией "Кызыл - Курагино" на строительство железнодорожной ветки, которая свяжет эти два населенных пункта. Инвестиции в проект должны составить около 126,6 млрд рублей, срок строительства - 4,5 года. Строительство будет вестись в гористой местности, что потребует прокладки восьми тоннелей общей длиной 11 км, возведения 127 мостов протяженностью около 16 км. Движение поездов будет осуществляться на тепловозной тяге.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.