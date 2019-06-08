Пассажиры смогут бронировать ж/д билеты в Европу на сайте РЖД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) планируют предоставить пассажирам возможность бронировать билеты в Италию, Францию и Германию на сайте холдинга и в мобильном приложении. Об этом на мероприятии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин.

"Мы обеспечим возможность бронирования билетов на поезда наших европейских партнеров. В частности, Trenitalia, Deutsche Bahn, SNCF", - сообщил топ-менеджер.

Чаркин пояснил журналистам, что услуга должна стать доступна в этом году.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.