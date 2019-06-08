Глава МТС: создание единой сети 5G негативно скажется на ее безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Объединение крупнейших сотовых операторов в консорциум для создания единой национальной сети связи пятого поколения (5G) негативно скажется на ее безопасности. Такое мнение в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума высказал президент, председатель правления МТС Алексей Корня.

"Нам кажется, с точки зрения и безопасности, и конкурентоспособности, создание одной сети 5G не очень хорошо, потому что мы имели такие прецеденты, когда у кого-то из операторов сети падали, но тут же была возможность подхватить это другими сетями. Если мы строим одну сеть 5G, то мы тогда теряем возможность с точки зрения безопасности даже", - сказал он.

"Мы говорим, что мир 5G - это мир "интернета вещей", искусственного интеллекта и т.д. Просто с точки зрения безопасности, важно иметь несколько сетей 5G", - добавил глава МТС.

В этом смысле, продолжил Корня, развивая 5G в России, стоит использовать успешные модели, которые показали себя в других странах. "В Китае или в странах Ближнего Востока частоты выделялись операторам на бесплатной основе, чтобы они максимально быстро развернули сети 5G, и они это делали именно на базе своих сетей. Либо был более европейский или корейский сценарий, где проводились аукционы, распределялись между операторами частоты по аукционам, и они на базе этого развивали и сейчас начинают развивать сети. Это понятный и прозрачный механизм распределения", - уверен он.

Таким образом, по словам главы МТС, в компании "пока не видят смысла" присоединяться к совместному предприятию "Ростелекома" и "Мегафона" по развитию 5G.

МТС о консорциуме 5G

Вместе с тем Корня добавил, что компания МТС готова обсуждать идею консорциума, который помог бы расчистить необходимые для 5G диапазоны частот.

"Если мы говорим про то, что это будет помогать расчищать частоты, а потом частоты все равно будут распределены на операторов, тогда это одна модель, которую мы открыто готовы обсуждать. Если мы говорим о том, что частоты уйдут в некое СП, то нам кажется это нерациональным, потому что у нас появится всего один оператор 5G", - заключил он.

Ранее в интервью ТАСС глава "Вымпелкома" Василь Лацанич подтвердил, что оператор не исключает участия в СП "Мегафона" и "Ростелекома" по 5G. По его словам, если заинтересованные в участии в консорциуме операторы смогут договориться о формах взаимодействия в нем, "Вымпелком" сможет присоединиться к СП.

В ноябре 2017 г. "Ростелеком" и "Мегафон" объявили о планах совместного развития сетей 5G в России, а в январе 2019 г. - о создании совместного предприятия.

Впервые о необходимости объединить усилия операторов по развитию сетей 5G заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 г. Его поддержали руководители "Мегафона", "Вымпелкома" и Tele2.